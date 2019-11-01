В Иркутской области под городом Черемхово грузовик заехал на встречную полосу. Пытаясь уклониться, водитель внедорожника совершил резкий маневр, потерял управление и врезался в легковушку.

Инцидент произошел в среду, 30 октября, в Иркутской области под городом Черемхово. В результате аварии пострадали три человека.ДТП спровоцировал грузовик, заехавший на встречную полосу. Пытаясь уклониться, водитель внедорожника совершил резкий маневр, потерял управление и врезался в легковушку, ехавшую вслед за виновником аварии.По информации МВД по Иркутской области, пострадали трое — два человека в седане Corolla Fielder и пассажир Land Cruiser — о тяжести и характере полученных ими травм не сообщается.Полиция разыскивает водителя грузовика, предположительно, марки Hino Ranger.