Владимирскую область представляет участковый уполномоченный из Владимира капитан полиции Артем Хрисанфов.

Сегодня стартовал финальный этап всероссийского конкурса «Народный участковый-2019». За звание лучшего борются участковые уполномоченные полиции со всей страны. Владимирскую область представляет участковый уполномоченный из Владимира капитан полиции .Онлайн-голосование за самого народного участкового открыто на портале издательского дома "". Голосование продлится до 10 ноября включительно. Торжественная церемония награждения состоится в канун профессионального праздника - Дня участкового уполномоченного полиции.Сообщает пресс-служба регионального УМВД,