При проведении обыска по месту жительства злоумышленника на Саратовской улице полицейские обнаружили и изъяли предметы, похожие на оружие и боеприпасы...

Оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮВАО задержали жителя столицы, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.В ходе отработки полученной оперативной информации о противоправной деятельности гражданина сотрудники правоохранительных органов выявили и задержали 50-летнего жителя столицы, подозреваемого в изготовлении, хранении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.При проведении обыска по месту жительства злоумышленника на Саратовской улице полицейские обнаружили и изъяли предметы, похожие на оружие и боеприпасы.Согласно проведенному исследованию часть изъятых патронов являются винтовочными патронами, изготовленными самодельным способом. Также один из изъятых предметов является огнестрельным оружием, переделанным самодельным способом и пригодным к стрельбе.Отделом дознания ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79