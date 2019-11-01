Телеведущая стала объектом для жесткой критики. 50-летняя Эвелина Бледанс решила ответить злопыхателям и опубликовала пикантный снимок.

Телеведущая стала объектом для жесткой критики. 50-летняя ЭвелинаБледанс решила ответить злопыхателям и опубликовала пикантный снимок.Эвелина и ее сын Семен сейчас отдыхают в одном из роскошныхотелей ОАЭ. Телеведущая регулярно выкладывает в соцсети собственные фотографии воткровенных пляжных нарядах. Под одним из таких постов злопыхатели написали, чтоягодицы Бледанс "старые".Сегодня же, 1 ноября, в соцсети "Инстаграм" знаменитости появилось новое эротичноефото. В кадре Эвелина Бледанс позирует на пляже. Облаченная в бордовыйкупальник и пляжный халатик в тон, она стоит на коленях."Всем доброго утра. После вчерашнего поста про высказывание#стараяжопа мне предложили сделать фотосессию в купальнике, и я не отказалась(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -написала под фотографией звезда.Униженную завистниками поддержала ведущаяпрограммы "Жить здорово!" Елена Малышева. "За такой фигурой и такой судьбойстоит ЛИЧНОСТЬ, которая за все спрашивает с себя, не виня никого на свете.Уважаю бесконечно и люблю!!!" – отметила теледоктор в комментариях.31 Окт 2019 в 11:11 PDTПодписчики посоветовали звезде не слушать недоброжелателей инаслаждаться отдыхом. Пикантный снимок артистки многим интернет-обывателям понравилсянесмотря на то, что они заподозрили на нем ретушь."Столько фотошопа, ретушь, но все равно красиво, какиллюстрация", "Не врите! Этой фотографии лет 20 😅 шикарна ✨ ✨✨⚡️", "Фотошоп рулит))))", "Всем бы быть такими👍 это просто зависть!!! У них нет такой ж......","Эвелина, зачем слушать неудачников ? Вы молодым фору дадите. Привет вашемуСеме. Он клевый", – писали фанаты .