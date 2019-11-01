Телеведущая стала объектом для жесткой критики. 50-летняя Эвелина
Бледанс решила ответить злопыхателям и опубликовала пикантный снимок.
Телеведущая стала объектом для жесткой критики. 50-летняя Эвелина
Бледанс решила ответить злопыхателям и опубликовала пикантный снимок.
Эвелина и ее сын Семен сейчас отдыхают в одном из роскошных
отелей ОАЭ. Телеведущая регулярно выкладывает в соцсети собственные фотографии в
откровенных пляжных нарядах. Под одним из таких постов злопыхатели написали, что
ягодицы Бледанс "старые".
Сегодня же, 1 ноября, в соцсети "Инстаграм" знаменитости появилось новое эротичное
фото. В кадре Эвелина Бледанс позирует на пляже. Облаченная в бордовый
купальник и пляжный халатик в тон, она стоит на коленях.
"Всем доброго утра. После вчерашнего поста про высказывание
#стараяжопа мне предложили сделать фотосессию в купальнике, и я не отказалась
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -
написала под фотографией звезда.
Униженную завистниками поддержала ведущая
программы "Жить здорово!" Елена Малышева. "За такой фигурой и такой судьбой
стоит ЛИЧНОСТЬ, которая за все спрашивает с себя, не виня никого на свете.
Уважаю бесконечно и люблю!!!" – отметила теледоктор в комментариях.
31 Окт 2019 в 11:11 PDT
Подписчики посоветовали звезде не слушать недоброжелателей и
наслаждаться отдыхом. Пикантный снимок артистки многим интернет-обывателям понравился
несмотря на то, что они заподозрили на нем ретушь.
"Столько фотошопа, ретушь, но все равно красиво, как
иллюстрация", "Не врите! Этой фотографии лет 20 😅 шикарна ✨ ✨✨⚡️", "Фотошоп рулит))))", "Всем бы быть такими👍 это просто зависть!!! У них нет такой ж......",
"Эвелина, зачем слушать неудачников ? Вы молодым фору дадите. Привет вашему
Семе. Он клевый", – писали фанаты .