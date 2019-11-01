В Белоруссии неспокойно. Граждане республики протестуют против снятия оппозиционных кандидатов с предстоящих парламентских выборов. На этом фоне президент республики Александр Лукашенко принял решение покинуть страну.

В Белоруссии неспокойно. Граждане республики протестуют против снятия оппозиционных кандидатов с предстоящих парламентских выборов. На этом фоне президент республики Александр Лукашенко принял решение покинуть страну.О желании уехать из страны президент говорил на недавнемсовещании с чиновниками. "На следующей неделе фактически меня не будет. Яхотел бы, чтобы в спокойном режиме без меня вы осуществили комплекс мероприятийи работ, которые не терпят отлагательств”, сказал Лукашенко.В пятницу, 1 ноября, белорусский лидер покинул Минск.Сообщается, что глава государства начал официальный визит в ОбъединенныеАрабские Эмираты. Лукашенко планирует обсудить вопросы торговли и инвестиций, атакже оружейные контракты.Визит Батьки в аравийскую монархию проходит на фонепротестов белорусской оппозиции против снятия своих представителей с грядущихпарламентских выборов. Возмущение граждан вызвал отказ в регистрации четыремкандидатам.Поведение властей один из недопущенных политиков назвалистерикой. "Ощущение, что наложил в штаны, а встреча нашихкандидатов с жителями Минска, прошедшая в субботу, стала последнейкаплей", – передает его слова портал "Хартия’97".Выборы в двухпалатный белорусский парламент состоятся 7 и 17ноября. Так называемая несистемная оппозиция грозится продолжить акции в Минскеи других городах. Несогласные с политикой властей выдвигают все более смелыепредложения. В числе прочих звучит инициатива об импичменте .