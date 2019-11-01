В Белоруссии неспокойно. Граждане республики протестуют против снятия оппозиционных кандидатов с предстоящих парламентских выборов. На этом фоне президент республики Александр Лукашенко принял решение покинуть страну.
В Белоруссии неспокойно. Граждане республики протестуют против снятия оппозиционных кандидатов с предстоящих парламентских выборов. На этом фоне президент республики Александр Лукашенко принял решение покинуть страну.
О желании уехать из страны президент говорил на недавнем
совещании с чиновниками. "На следующей неделе фактически меня не будет. Я
хотел бы, чтобы в спокойном режиме без меня вы осуществили комплекс мероприятий
и работ, которые не терпят отлагательств”, сказал Лукашенко.
В пятницу, 1 ноября, белорусский лидер покинул Минск.
Сообщается, что глава государства начал официальный визит в Объединенные
Арабские Эмираты. Лукашенко планирует обсудить вопросы торговли и инвестиций, а
также оружейные контракты.
Визит Батьки в аравийскую монархию проходит на фоне
протестов белорусской оппозиции против снятия своих представителей с грядущих
парламентских выборов. Возмущение граждан вызвал отказ в регистрации четырем
кандидатам.
Поведение властей один из недопущенных политиков назвал
истерикой. "Ощущение, что наложил в штаны, а встреча наших
кандидатов с жителями Минска, прошедшая в субботу, стала последней
каплей", – передает его слова портал "Хартия’97".
Выборы в двухпалатный белорусский парламент состоятся 7 и 17
ноября. Так называемая несистемная оппозиция грозится продолжить акции в Минске
и других городах. Несогласные с политикой властей выдвигают все более смелые
предложения. В числе прочих звучит инициатива об импичменте .