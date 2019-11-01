В СВР заявили, что не располагают данными генетической экспертизы, которая, как утверждают американцы, подтверждает гибель Абу Бакра аль-Багдади — главаря группировки ИГ (запрещена в РФ).

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что не располагают данными генетической экспертизы, которая, как утверждают американцы, подтверждает гибель Абу Бакра аль-Багдади — главаря группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)."У нас нет генетического материала, который бы позволил говорить (об этом) со 100-процентной уверенностью", – сказал журналистам директор СВР Сергей Нарышкин.27 октября президент США сообщил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации американских военных.Несмотря на то, что террорист взорвал пояс смертника, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать", заявил Дональлд Трамп.О том, что у России нет достоверной информации об операции американцев по "очередному" уничтожению аль-Багдади, ранее говорил и официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Однако связанные с радикальными исламистами интернет-СМИ сообщали, что группировка ИГ подтвердила ликвидацию своего главаря.