Танцорами стали представители национально-культурных общин и просто жители города.

Танцорами стали представители национально-культурных общин и просто жители города.Еврейский танец "Хава Нагила" - "давайте радоваться", Борис Истомин разучил давно, но вот в таком танцевальном флешмобе участвует в первый раз. Мужчина состоит в единственной во Владимирской области еврейской общине. Ускоряющийся темп танца ассоциируется с нарастающей радостью.Борис Истомин, участник флешмоба: "Он более элегантный, более плавный. Такой же как и все - очень жизнерадостный."В 33 регионе проживает 90 национальностей. Флешмоб в одном из супермаркетов организовала администрация города. Язык танца - самый доступный способ показать культуру народов. Владимирцы увидели татарский, башкирский, русский народные танцы, а еще чеченскую лезгинку.Екатерина Алексеенко, консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: ""Формат флешмоба предполагает неожиданность, поэтому мы специально никаких пресс-релизов, никаких анонсов не рассылали. Мы решили посмотреть: как этот формат примут владимирцы, как это получится."Особое внимание танцоры уделили традиционным костюмам. У башкир - наряды из кожи и меха. Главная часть костюма - елян - верхняя одежда с рукавами и на подкладе. А национальный татарский костюм - кулмэк (рубаха-платье) и шаровары. Маленькая Эвелина надела его впервые.Эвелина Куснулина, участница флешмоба: "Костюм делали мама с бабушкой, они отдавали его шить."Завершением флешмоба стал большой хоровод, участником которого стали и посетители магазина. Чтобы почувствовать энергию танца и обычаи разных народов мог каждый.Ольга Павловская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"