Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.Как передает ТАСС, об этом глава Белого дома проинформировал мировую общественность в интервью газете Washington Examiner.31 октября Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о начале официальной процедуры импичмента Трампа, которого обвиняют в том, что, беседуя в июле с.г. по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, он оказывал на собеседника давление, добиваясь возбуждения на Украине уголовного дела против бывшего вице-президента США Джо Байдена, которого считают одним из основных соперников нынешнего американского президента на выборах 2020 года.