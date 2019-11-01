Президент Америки Дональд Трамп собрался в прямом эфире выложить на себя и Владимира Зеленского компромат. Он намерен зачитать стенограмму их нашумевшего телефонного разговора.

Президент Америки Дональд Трамп собрался в прямом эфире выложить на себя и Владимира Зеленского компромат. Он намерен зачитать стенограмму их нашумевшего телефонного разговора.Такого шоу на телевидении Соединенных штатов еще не было. Трамп намерен опровергнуть слухи, которые разгорелись в Белом доме. Ранее его противники давали якобы искаженные варианты расшифровки скандального разговора, что стало одной из причин объявления импичмента действующему главе государства."Они пытаются привлечь к ответственности президента США менее чем за 13месяцев до выборов. Они основываются на осведомителе, у которого естьпредубеждения против главы государства. Сообщается, что разоблачительработал с вице-президентом Байденом. Это многое объясняет. Ноамериканский народ разберется", – словадепутата Палаты представителей Конгресса США Джима Джордана ТВ Центр.