Президент Америки Дональд Трамп собрался в прямом эфире выложить на себя и Владимира Зеленского компромат. Он намерен зачитать стенограмму их нашумевшего телефонного разговора.
Президент Америки Дональд Трамп собрался в прямом эфире выложить на себя и Владимира Зеленского компромат. Он намерен зачитать стенограмму их нашумевшего телефонного разговора.
Такого шоу на телевидении Соединенных штатов еще не было. Трамп намерен опровергнуть слухи, которые разгорелись в Белом доме. Ранее его противники давали якобы искаженные варианты расшифровки скандального разговора, что стало одной из причин объявления импичмента действующему главе государства.
"Они пытаются привлечь к ответственности президента США менее чем за 13
месяцев до выборов. Они основываются на осведомителе, у которого есть
предубеждения против главы государства. Сообщается, что разоблачитель
работал с вице-президентом Байденом. Это многое объясняет. Но
американский народ разберется", – слова
депутата Палаты представителей Конгресса США Джима Джордана ТВ Центр.