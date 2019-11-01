Дональд Трамп сменил место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич из-за налоговых вопросов.

Дональд Трамп сменил место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич из-за налоговых вопросов. Об этом пишет газета The New York Times.Сообщается, что в сентябре президент США уведомил суд: его ПМЖ теперь — поместье Мар-а-Лаго во Флориде, а не небоскреб Trump Tower в Нью-Йорке.Сам глава Белого дома заявил, что обижен на нью-йоркских политиков, которые, по его словам, обходились с ним крайне плохо, несмотря на то, что он ежегодно платит миллионные налоги городу и штату.В ходе предвыборной гонки политические противники Трампа добиваются обнародования его налоговых деклараций. Рассчитывают найти там свидетельства возможного нарушения закона, напоминает телеканал "Россия 24".