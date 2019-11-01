Большинство опрошенных считает, что межнациональные отношения в области не изменились

Большинство жителей Владимирской области признались, что их не сильно волнуют межнациональные отношения и они нормально относятся к мигрантам. Об этом сообщили социологи Владимирского филиала РАНХиГС, проводившие вопрос среди 2730 человек.Среди опрошенных, 61% считают, что межнациональные отношения в области не изменились за последние 2 года. 13% поделились мнением, что ситуация становится лишь лучше, а 8% - что хуже. Положительная динамика действительно прослеживается. Если в 2016 году 42% опрошенных считали, что мигрантам не место во Владимирской области, то сейчас таких лишь 32%.Проводивший опрос Дмитрий Петросян признался, что, как два года назад, так и сейчас, вопрос межнациональных отношений нельзя назвать проблемой региона. Все довольно хорошо относятся друг к другу, лишь четверть владимирцев смотрит на иностранцев с опаской. Оно и понятно, в области 95% жителей – русские.