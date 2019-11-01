Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского Эксперт банка, являющегося участником системы страхования вкладов.

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского "Эксперт банка", являющегося участником системы страхования вкладов.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в Банке России, подчеркнув, что отзыв лицензии 1 ноября 2019 года связан с неэффективной работой внутреннего контроля кредитной организации, сомнительными операциями и отсутствием у руководства желания прекращать подобную деятельность.При этом в течении года Центробанк несколько раз применял по отношению к "Эксперт банку" различные меры, например, вводил ограничения на привлечение денег у физических лиц.Уставной капитал банка составлял 1 миллиард 160 миллионов рублей. По сумме активов кредитная организация занимала 209 место в отечественной банковской системе.