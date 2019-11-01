Администрация Ненецкого автономного округа сообщила, что подозреваемый в убийстве ребенка в нарьян-марском детском саду Сказка, 36-летний Денис Поздеев, принял малыша за демона.

Администрация Ненецкого автономного округа сообщила, что подозреваемый в убийстве ребенка в нарьян-марском детском саду "Сказка", 36-летний Денис Поздеев, "принял малыша за демона". Это он заявил на допросе, добавили в пресс-службе учреждения.СКР проверяет данные о том, что мужчина – состоявший на учете у нарколога и страдавший от галлюцинаций алкоголик. Также следователи выясняют, пытались ли воспитатели помешать убийце, зарезавшему ножом шестилетнего мальчика, передает ТАСС.Ранее сообщалось, что подозреваемый арестован. Кроме того, стало известно о задержании охранника "Сказки", впустившего злоумышленника в детсад. Возбуждены дела об убийстве и халатности. Сам Денис Поздеев при задержании поведал, что убил малыша ради вечной и богатой жизни.Мальчик будет похоронен в субботу, 2 ноября.