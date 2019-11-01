Ученые из Лундского университета выяснили, что для нормальной работы рецептора, отвечающего за выработку инсулина необходим холестерин.

Ученые из Лундского университета выяснили, что для нормальной работырецептора, отвечающего за выработку инсулина необходим холестерин.Согласно данным из медицинских источников, инсулин является основным регулятором сахара в крови, за высвобождение которого отвечает специальный рецептор. Он активируется благодаря одному из метаболитов холестерина, который вырабатывается печенью.По словам руководителя исследования Альберта Салехи, если ученые научатся этот рецептор активировать, то в скором времени могут появиться лекарства для выработки инсулина у людей с низким уровнем холестерина.Были проведены эксперименты на бета-клетках мышей и умерших людей, передаетДанное исследование подтвердило полученные результаты и способность метаболита холестерина влиять на рост выработки инсулина. Салехи добавил, что подобное открытие в будущем поможет контролировать чувство голода.