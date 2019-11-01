Поведение Петра Порошенко сродни мазохизму. Создается впечатление, что бывший президент Украины получает удовольствия, униженно прося Запад об очередном одолжении. Последнее время политик как будто с цепи сорвался, повторяя каждый день как мантру заявления о сотрудничестве с НАТО.
Поведение Петра Порошенко сродни мазохизму. Создается впечатление, что бывший президент Украины получает удовольствия, униженно прося Запад об очередном одолжении. Последнее время политик как будто с цепи сорвался, повторяя каждый день как мантру заявления о сотрудничестве с НАТО.
Очередное подобное сообщение бывший президент, а ныне
депутат Верховной рады, оставил на своей странице в "Твиттер". Он
высказался по поводу сотрудничества с Североатлантическим альянсом.
Порошенко призвал новые власти сохранить достигнутые им
результаты сотрудничества с блоком. А главная задача Верховной рады, заявил он,
– получить план действий по членству в организации. "Нет ничего более важного
сейчас с точки зрения безопасности для Украины", – написал парламентарий.
Комментаторы отреагировали на сообщение политика без
восторгов. "Кроме рюмки коньячку. Да, ЛитрЛексеич?" – намекнул на
пристрастие Порошенко к горячительным напиткам пользователь с ником Von
Insterburg.
Другие выразили опасение, что со вступлением в Североатлантический
альянс на Украине появятся американские базы, что окончательно поставит крест
на независимости страны. "Чтобы навсегда оказалась (страна. – Прим.ред.)
под американским сапогом и диктатом Запада?" – обратилась к
комментатор Tatyana Pavlova.
Ми маємо зберегти наші результати співпраці з НАТО.
Ми маємо точно забезпечити отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.
Нічого важливішого зараз в плані безпеки для України не існує.
— Петро Порошенко (@poroshenko)
О вступлении Украины в НАТО всерьез заговорили при
президенте Викторе Ющенко. Во времена Петра Порошенко членство в
Североатлантическом альянсе было провозглашено национальной целью. Владимир
Зеленский подтвердил курс своего предшественника.
Просить НАТО принять в свои ряды Украину
намерен на грядущем саммите организации в Лондоне. Для Киева это "вопрос
жизни и смерти", пафосно объявил политик.