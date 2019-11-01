Поведение Петра Порошенко сродни мазохизму. Создается впечатление, что бывший президент Украины получает удовольствия, униженно прося Запад об очередном одолжении. Последнее время политик как будто с цепи сорвался, повторяя каждый день как мантру заявления о сотрудничестве с НАТО.

Поведение Петра Порошенко сродни мазохизму. Создается впечатление, что бывший президент Украины получает удовольствия, униженно прося Запад об очередном одолжении. Последнее время политик как будто с цепи сорвался, повторяя каждый день как мантру заявления о сотрудничестве с НАТО.Очередное подобное сообщение бывший президент, а нынедепутат Верховной рады, оставил на своей странице в "Твиттер". Онвысказался по поводу сотрудничества с Североатлантическим альянсом.Порошенко призвал новые власти сохранить достигнутые имрезультаты сотрудничества с блоком. А главная задача Верховной рады, заявил он,– получить план действий по членству в организации. "Нет ничего более важногосейчас с точки зрения безопасности для Украины", – написал парламентарий.Комментаторы отреагировали на сообщение политика безвосторгов. "Кроме рюмки коньячку. Да, ЛитрЛексеич?" – намекнул напристрастие Порошенко к горячительным напиткам пользователь с ником VonInsterburg.Другие выразили опасение, что со вступлением в Североатлантическийальянс на Украине появятся американские базы, что окончательно поставит крестна независимости страны. "Чтобы навсегда оказалась (страна. – Прим.ред.)под американским сапогом и диктатом Запада?" – обратилась ккомментатор Tatyana Pavlova.Ми маємо зберегти наші результати співпраці з НАТО.Ми маємо точно забезпечити отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.Нічого важливішого зараз в плані безпеки для України не існує.— Петро Порошенко (@poroshenko)О вступлении Украины в НАТО всерьез заговорили припрезиденте Викторе Ющенко. Во времена Петра Порошенко членство вСевероатлантическом альянсе было провозглашено национальной целью. ВладимирЗеленский подтвердил курс своего предшественника.Просить НАТО принять в свои ряды Украинунамерен на грядущем саммите организации в Лондоне. Для Киева это "вопросжизни и смерти", пафосно объявил политик.