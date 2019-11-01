СледКом займётся проверкой

Руководитель следственного управления СК по Владимирской области поручил провести проверку в александровской клинике, по вине врачей которой, возможно, беременная женщина потеряла ребёнка.По предварительной информации, беременная жительница города Струнино наблюдалась в Александровской больнице. В ночь с 29 на 30 октября женщина на 5 месяце беременности почувствовала недомогание, слабость и высокую температуру. Бригада «скорой» помощи доставила её в клинику, но после осмотра врачами, женщину отправили домой. Однако утром женщину снова привезли в больницу, где ей уже потребовалось провести операцию, в результате которой она потеряла ребёнка.СледКом РФ по Владимирской области совместно с Департаментом здравоохранения администрации Владимирской области в ближайшее время проведёт проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.