На борту ретропоезда в Рускеалу покажут театральную постановку. Необычный рейс отправится из Сортавалы в Рускеалу 2 и 3 ноября.

В Карелии театральной площадкой впервые станет ретропоезд. Прямо во время рейса в Рускеалу из Сортавалы 2-3 ноября на "борту" "Рускеальского экспресса" покажут иммерсивную постановку. Об этом сообщает ГТРК "Карелия" со ссылкой на пресс-службу РЖД.Как рассказали организаторы необычного мероприятия, покажут спектакль студенты Карельского колледжа культуры и искусств из Петрозаводска. Особенностью иммерсивных представлений является включение зрителей в происходящее. За счет такого непосредственного привлечения к участию в представлении достигается эффект полного погружения в сюжетное действие. В данном случае участниками спектакля станут все пассажиры. Также для них пройдет тематический квест, пройдя который участники смогут найти шпионов и получить сокровище.Еще одно увлекательное мероприятие под названием "Северное сияние" пройдет в горном парке "Рускеала" 2 ноября. Чтобы все желающие смогли попасть на него, будет пущена дополнительная "Ласточка" из Петербурга. Отправление поезда в 8.00, обратно в Северную столицу он поедет в 19.15.