Серьезное ДТП произошло сегодня вечером в Коврове. Очевидцы публикуют фотографии в социальных сетях.

Серьезное ДТП произошло сегодня вечером в Коврове. Очевидцы публикуют фотографии в социальных сетях. По предварительной информации, девушка за рулем кроссовера на летней резине, не справилась с управлением, сначала задела пешехода, а затем "улетела" в остановку общественного транспорта. В это время там находились люди. По сообщениям свидетелей, никто на остановке не пострадал. Информация уточняется.Фото