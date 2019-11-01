Более того - они уже готовятся к своим первым соревнованиям.

Никто не верил, а они смогли. В Коврове появилась первая в регионе футбольная команда, в которой играют дети с синдромом Дауна. Более того - они уже готовятся к своим первым соревнованиям.Команда из одних девчат. Первоклашки и старшие играют вместе. Каждая в своем темпе, они не просто ведут мяч и обводят препятствия. Они - играют в команде. Учатся дружить и вместе идти к победе.Маргарита и Виолетта: "Всё нравится, что связано ... с движением, со спортом. Сначала не верилось даже, что ребенок заиграет в футбол, а сейчас и голы забиваем, на соревнования собираемся."До появления команды, рассказывают мамы, было сложно найти ребенку секцию - в городе нет специалистов, которые могут работать с особенными детьми.Светлана Косарева, директор ковровской коррекционной школы: "Нам позвонила тренер и предложила - хотите я буду заниматься с вашими детьми с синдромом Дауна в футбол? Мы были очень поражены, что вообще в городе Коврове появился такой человек, который на безвозмездной основе, с помощью волонтерства, поднял такое движение, именно по футболу, в нашем городе."Светлана Александровна говорит про Елену Коротцову. Человека, которому по-хорошему больше всех надо. Она договорилась со спонсорами - у девчат появилась форма, инвентарь и вот - зал для тренировок. Пригласила волонтеров - студентов медколледжа. Елена все время говорит "мы" - смогли, сделали - но без неё, похоже, этих "мы" не было бы.Елена Коротцова, тренер команды по футболу детей с синдромом Дауна: "Вначале было сложно. Первая тренировка мне запомнилась тем, что они взяли по мячу и разбежались все по углам... Сейчас в общем-то я особого различия между детьми без особенностей развития и вот нашей командой я не вижу. Мне приятен результат."Появился и фото-проект, в котором приняли участие особенные дети и известные личности Коврова. В интернате - лишь часть большой выставки. Тренер уверена - дети с синдромом Дауна вопреки стереотипам способны на многое.Елена Коротцова, тренер команды по футболу детей с синдромом Дауна: "Спорт для всех, жизнь для всех, футбол для всех. Мы дружим с этими детьми, мы их не боимся. У них безграничные возможности. Они могут играть в футбол, они могут развиваться, они могут жить полноценной яркой жизнью."Светлана Каторова, мама футболистки: "Здесь она подружилась со всеми ребятами, такими как она. Мы когда пришли в школу, нам было проще адаптироваться, потому что она уже здесь многих знала. По здоровью тьфу-тьфу, мы да - меньше болеем... я это связываю тоже с тем, что мы занимаемся спортом."Благотворительные фонды "Синдром любви" и "Даунсайд Ап" организуют первые в России соревнования среди людей с синдромом Дауна. Они пройдут 13-14 ноября в Москве. Владимирскую область представит объединение "Футбол без границ" - Елена Коротцова и её команда.Екатерина Максимова, Александр Парфенов. Вести - Владимир.