В Кузбассе выясняют подробности убийства бывшего мэра города Киселёвска. Как сообщили в Следственном комитете региона, уже заведено уголовное дело.

В Кузбассе выясняют подробности убийства бывшего мэра города Киселёвска. Как сообщили в Следственном комитете региона, уже заведено уголовное дело.Сергея Лаврентьева, который занимал пост в течение 15 лет, застрелили во дворе собственного дома.Отрабатывают все возможные версии, сообщает телеканал "Россия 24". По информации следствия, о двух неизвестных на участке экс-чиновнику сообщила его супруга. Лаврентьев взял ружье и вышел на улицу. Затем послышалось несколько выстрелов.По некоторым данным, Лаврентьев перед гибелью мог застрелить одного из нападавших.