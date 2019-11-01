Обвиняемый был задержан оперативными сотрудниками зимой текущего года на одной из улиц города Гусь-Хрустальный при сбыте доз метадона.

Следователями межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершены расследования уголовных дел по обвинению жителя города Гусь-Хрустальный в причастности к незаконному обороту наркотических средств.Обвиняемый был задержан оперативными сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-Хрустальный» зимой текущего года на одной из улиц города Гусь-Хрустальный при сбыте доз метадона, массой около 5 граммов.В дальнейшем полицейскими был задокументирован еще один эпизод сбыта местным жителем аналогичного запрещенного вещества, массой 0,80 грамма.Кроме этого, оперативники по месту жительства фигуранта обнаружили и изъяли метадон, общей массой 12,69 граммов.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» 37-летнему фигуранту было предъявлено обвинение в свершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств) и ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.