В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «Киа Рио», 33-летняя женщина и 35-летний мужчина, от полученных телесных повреждений скончались на месте...

Следственной частью СУ УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по факту дорожно - транспортного происшествия, в результате которого погибли 33-летняя женщина и 35-летний мужчина.На автомобильной трассе А-101 «Москва-Рославль» в районе 74 км водитель легкового автомобиля «Лексус», не справившись с управлением, совершил наезд на стоящий на разворот автомобиль «Киа Рио». От удара машина выехала на полосу встречного движения, где совершила лобовое столкновение с двигающимся навстречу автомобилем «Хонда Цивик».В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «Киа Рио», 33-летняя женщина и 35-летний мужчина, от полученных телесных повреждений скончались на месте.Водитель и пассажир, которые находились в автомобиле «Хонда Цивик», с полученными травмами доставлены в одно из медицинских учреждений столицы.На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции ТиНАО был задержан подозреваемый в совершении ДТП. Им оказался 58-летний житель одного из регионов России.По данному факту СЧ СУ УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999)010-51-79