В Дубае представили самое большое в мире двухэтажное здание, распечатанное на 3D-принтере.

Здание внесено в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой строительный проект, созданный при помощи 3D-печати.Высота дома составляет 9,5 метра, площадь – 640 квадратов. Жидкий материал наслаивали по заранее отведенному маршруту, обозначенному компьютером – аналогом струйного принтера. Позже жидкость затвердела и превратилась в бетон.Технологии, применявшиеся при строительстве, позволят увеличить в рекордные сроки скорость возведения зданий и затраты на работы. Двухэтажный дом строили лишь 15 человек – примерно половина от обычного числа рабочих. Кроме того, удалось сократить количество отходов – их на 60% меньше, чем обычно.В ходе работ специалисты проверили, как применять 3D-печать при создании строений с различными изгибами.