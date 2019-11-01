Находившиеся внутри успели эвакуироваться до приезда спасателей

В городе Петушки 1 ноября случился пожар в торговом центре «Экватор» на улице Вокзальной, на площади около 2 тысяч кв. м. По информации МЧС России по Владимирской области, пострадавших и погибших нетВызов в МЧС поступил в районе 11 часов, к 13.30 пожар до сих пор не был остановлен, в пресс-службе сообщили, что огонь продолжает распространяться. К счастью, в момент происшествия в здании было всего 15 человек, которые смогли эвакуироваться самостоятельно, до приезда спасателей. По словам очевидцев, в ТЦ сгорело практически всё - Магазин одежды «Ценопад», кафе «Огни Баку» и несколько других заведений.В ближайшее время полиции предстоит провести проверку. Местные жители считают, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.