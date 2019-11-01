Утром 1 ноября в Петушках сгорел торговый центр, расположенный рядом с вокзалом. Площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров.

Утром 1 ноября в городе Петушки сгорел торговый центр, расположенный рядом с вокзалом.По информации МЧС по Владимирской области общая площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров.К настоящему времени пожар потушен, однако несколько зданий сгорело дотла. В уничтоженном огнем ТЦ, по информации "Зебра ТВ", располагались кафе, офисные конторы, магазин одежды и торговые ряды.В качестве вероятной причины возгорания называется неисправная электропроводка.