Огонь охватил 2 000 кв. метров. По информации регионального МЧС, на момент возгорания в здании находилось 15 чел.

В Петушках пожарные локализовали пожар, охвативший местный торговый центр. Сообщение о возгорании на пульт в Центр кризисных ситуаций Главного управления регионального МЧС поступило в районе 12 часов. Пожаром были охвачены магазин "Ценопад", кафе и другие помещения. Ему присвоен второй номер сложности. Известно, что на момент возгорания в здании находилось 15 человек. Всем ии удалось покинуть помещение самостоятельно.Огнём было охвачено порядка 2000 квадратных метров. В настоящий момент на месте работают 60 человек личного состава и 22 единицы техники. По предварительной информации пострадавших нет. Информация уточняется.Фото