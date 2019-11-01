Полицейские задержали в лесу у деревни Мачихино мужчину, у которого в ходе обысков обнаружили порядка 20 килограммов синтетических наркотиков. Его уже арестовали. По данным всего у него ..

Полицейские задержали в лесу у деревни Мачихино мужчину, у которого в ходе обысков обнаружили порядка 20 килограммов синтетических наркотиков. Его уже арестовали.По данным всего у него нашли 20 пакетов с кристаллическим веществом светлого цвета, которое оказалось так называемой "солью". Начинающий наркобарон признался, что купил "синтетику" для дальнейшего распространения.