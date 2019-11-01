Госавтоинспекция Москвы обращает внимание владельцев автомобилей на изменения графика работы подразделений, осуществляющих регистрационные действия и экзаменационную работу...

Госавтоинспекция Москвы обращает внимание владельцев автомобилей на изменения графика работы подразделений, осуществляющих регистрационные действия и экзаменационную работу 4 ноября 2019 года.4 ноября 2019 года с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут с перерывом на обед с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут прием граждан, записавшихся через Официальный интернет-портал государственных услуг, будут осуществлять следующие подразделения:- Отделение регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, ул. Лобненская, дом 20);- Отделение регистрации АМТС (физические лица) МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, кор. 5);- Отделение регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, Сигнальный проезд, д. 9);- Отделение регистрации АМТС (физические лица) МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, ул. Перерва, д. 21);- Отделение регистрации АМТС (физические лица) МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, ул. Академика Глушко, д. 13);- Отделение по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, кор. 5).4 ноября 2019 года выходной день в следующих отделениях:- Отделение регистрации АМТС (юридические лица) МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, ул. Вагоноремонтная, дом 27);- Отделение регистрации АМТС (юридические лица) МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, кор. 5);- Отделение регистрации АМТС (юридические лица) МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, ул. Большая Косинская, дом 1Б);- Отделение регистрации АМТС (юридические лица) МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, ул. Перерва, д. 21);- Отделение регистрации АМТС (юридические лица) МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, ул. Академика Глушко, д. 13);- Отделение регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, Пресненская набережная, дом 2);- Отделение регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, Новоясеневский проспект, дом 1);- Отделение по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 1);- Отделение предоставления государственных услуг в сфере изменения конструкций автомобилей и перевозки опасных грузов МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, ул. Вагоноремонтная, дом 27);- Отделение предоставления государственных услуг в сфере изменения конструкций автомобилей и перевозки опасных грузов МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, кор. 5);- Отделение предоставления государственных услуг в сфере изменения конструкций автомобилей и перевозки опасных грузов МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, ул. Юности, д.1);- Отделение предоставления государственных услуг в сфере изменения конструкций автомобилей и перевозки опасных грузов МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, Нагатинская, д.27, корп.2);- Отделение предоставления государственных услуг в сфере изменения конструкций автомобилей и перевозки опасных грузов МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, ул. Академика Глушко, д.13).Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81