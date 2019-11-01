С 1 ноября в России будут действовать новые ГОСТы для хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки

Что было не так с ГОСТомМука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова. По своим свойствам она "недотягивает до сортовой" и делается из пшеницы, которая используется при производстве комбикормов.При этом внешне потребители не замечали снижения качества продукта из-за добавления различных улучшителей — разрыхлителей и стабилизаторов.Улучшители используются, чтобы обеспечить пористость, эластичность мякиша, снизить "крошковатость", придать выпеченным изделиям хороший объем, а также замедлить черствение и даже увеличить выход готовых изделий."Конечно, это отражалось на качестве хлеба, мука общего назначения подразумевает более низкие показатели качества", — говорит Кулакова, добавляя, что в муке общего назначения более низкое содержание клейковины, что для выпечки хлеба очень важно, так как сказывается и на объеме, и на количестве продукции. Для получения хлеба высокого качества содержание клейковины должно быть не ниже 26%.С 1 ноября из рецептов изготовления хлеба все производители России должны исключить муку "общего назначения": использовать можно только хлебопекарную муку.Но эксперт также предполагает, что новые ГОСТы не защитят от использования различных добавок."Если в советских ГОСТах были жесткие требования по кислотности, влажности, пористости и клейковине, то сейчас большой разбег. Чем больше требований, тем более качественным будет изделие. Хочется верить, что будет так", — говорит Кулакова. Кроме того, она надеется, что при использовании качественной муки необходимость применения улучшителей просто отпадет.+2 рубля за буханкуЦена — это последнее, на что может повлиять новый хлебный ГОСТ, считают представители отрасли."Мне кажется, принципиально ничего не поменяется. Во-первых, никто, покупая хлеб, не изучает детально — ГОСТ или не ГОСТ. Во-вторых, основная составляющая себестоимости хлеба не мука, а другие вещи. Зачастую самые дешевые виды хлеба, так называемые социальные, могут продаваться даже ниже себестоимости", — сообщил Андрей Сизов, директор компании "Совэкон", которая занимается анализом аграрных рынков.Кроме того, большинство крупных производителей, как правило, не поддались искушению и не перешли на менее качественную муку, когда это было возможно. Чаще всего пользовались этой лазейкой в стандартах небольшие частные пекарни, которым теперь предстоит пересмотреть технологию производства.Для них новый ГОСТ — это повод повысить цену из-за дополнительных издержек. По словам предпринимателя Владимира Коровина из Мордовии, который занимается производством хлебобулочных и кондитерских изделий более 15 лет, использование хлебопекарной муки приводит к удорожанию хлеба примерно на два рубля с каждой буханки.А вот предприятия "Петрохлеба", одного из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий Ленинградской области, и без нового ГОСТа всегда использовали только хлебопекарную муку."Вступление в силу новых ГОСТов не повлияет на конечную стоимость хлеба среди тех производителей, которые до этого использовали муку общего назначения. Причина заключается в незначительной разнице средней рыночной стоимости двух категорий муки. На рост стоимости хлеба к концу года повлияет рост закупочной стоимости сахара”, — сказала ТАСС главный технолог компании Жанна Дюссекова.Нижегородская компания "Сормовский хлеб" первая в регионе получила сертификаты на соответствие новым ГОСТам, так как это предприятие тоже всегда работало только с хлебопекарной мукой. "Качество хлеба, сделанного из хлебопекарной муки, выше. Разница здесь в содержании белка — в хлебопекарной муке оно выше. Такой хлеб будет отличаться по вкусу от продукта, сделанного из муки общего назначения, но и цена на него будет в среднем больше и может отличаться в разных регионах страны", — отметили на предприятии.