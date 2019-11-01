С 1 ноября в России вступает запрет на выдачу микрозаймов под залог жилья. Это должно остановить волну квартирного рейдерства. И избавить рынок от мошенников, которые выдают быстрые деньги на кабальных условиях с единственной целью — завладеть чужими квадратными метрами. В Москве — сотни историй, когда обманутых заемщиков попросту выгоняли на улицу.

С 1 ноября в России вступает запрет на выдачу микрозаймов под залог жилья. Это должно остановить волну квартирного рейдерства. И избавить рынок от мошенников, которые выдают быстрые деньги на кабальных условиях с единственной целью — завладеть чужими квадратными метрами. В Москве — сотни историй, когда обманутых заемщиков попросту выгоняли на улицу.Дверь та же, обстановка — прежняя, но владелец совсем другой. Комнату ценой в три миллиона мать Марии потеряла из-за кредита в четыреста тысяч."Месяца три назад мы перебрались в эту квартиру, квартиру моей дочери", — говорит она.Надежда Фроленко получила нужную сумму, когда подписала предварительный договор о продаже жилья. Хотя продавать ничего не собиралась."Если я не возвращаю эту сумму, то тогда уже окончательный договор продажи. А получилось, что в течении не двух лет, а через месяц практически, окончательный договор без моего участия был подписан", — пожаловалась женщина."Мы находимся в маленькой квартирке, которую я вынуждена снимать после того, как меня принудительно выселили приставы", — рассказала другая пострадавшая.Наталья брала в банке кредит на лечение. Когда решила его рефинансировать, кто-то посоветовал "Центр займов триста шестьдесят пять"."Договор у нас был заключен на год. Через два месяца я узнаю то, что моя квартира мне не принадлежит", сообщила Наталья Смельницкая, пострадавшая.Из четырёхкомнатной квартиры Наталью с детьми выселяли по решению суда. А в "Центре займов триста шестьдесят пять" просто перестали отвечать на звонки.Микрофинансовые организации, деятельность которых связана с недвижимостью, как правило, располагаются в бизнес-центрах, чтобы создавать видимость солидных и надёжных контор. Однако после первых же скандалов офис меняется. К примеру, здесь об МФО "Центр займов займов триста шестьдесят пять", лишившей квартир не одну семью, не напоминает уже вообще ничего.С завтрашнего дня закон запрещает частным микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья. За нарушение — исключат из реестра Центробанка."Если вы видите название организации, не поленитесь, зайдите в реестр Центрального банка, посмотрите, это организация, действительно, там или нет. Потому что организация могла быть исключена год назад", — посоветовал Эльман Мехтиев, председатель совета СРО "Микрофинансирование и развитие".А это офис действующей микрофинансовой организации "Инвест Альянс". Несмотря на запрет, здесь по-прежнему готовы давать деньги под залог жилья. За сто тысяч в долг предлагаем трёхкомнатную квартиру. Кредиторы только рады."Обременение на вашей квартире будет висеть, пока вы это всё не оплатите", — пояснил один из сотрудников организации.Схема явно противозаконная. Но микрофинансисты, скорее всего, уже в ближайшее время придумают и вполне легальную схему отъёма жилья."Это уже будет называться договор не залога, не займа, а договор дарения, оказания услуг", — считает Михаил Козлов, руководитель общественного Движения по защите прав заёмщиков.Эксперты уверены: в договорах с микрофинансовыми организациями квартира вообще не должна фигурировать ни при каких обстоятельствах. Это единственный гарантированный способ её не потерять.