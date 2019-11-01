В королевской семье кипят нешуточные страсти. Стало известно, что дети Кейт Миддлтон ссорятся из-за мелочей.

В королевской семье кипят нешуточные страсти. Стало известно, что дети Кейт Миддлтон ссорятся из-за мелочей.В семье герцогини Кембриджской трое детей – Шарлотта, Джордж и Луи. Старшие уже ходят в школу и, казалось бы, должны сдружиться, однако это не так. В последнее время между ними стали все чаще возникать конфликты. Водворце они общаются исключительно друг с другом, с родителями и нянями.Как "Экспресс газета", зачастую дети Кейт ссорятся из-за незначительных поводов. К примеру, из-за просмотра той или иной передачи по телевизору.5 Сен 2019 в 8:00 PDT"Обычно это происходит из-за глупых вещей, таких как игрушки или телевизионные шоу, которые они хотят смотреть. Шарлотта чрезвычайно уверена в себе и любит внимание. Джордж более сдержан, хотя он иногда тоже начинает выходить из своей скорлупы", – поведал источник издания.