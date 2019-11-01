Специальная экспозиция открыта в здании Новой Третьяковки и будет работать в течение месяца параллельно с выставкой Василия Поленова

Сегодня в Третьяковской галерее открылась специальная экспозиция картин победителей благотворительного проекта МТС «Поколение М». Главный музей национального искусства России представил работы юных художников со всей страны, победителей пятого сезона федерального интернет-конкурса. В числе лучших – картина Артема Суханова из города Александров Владимирской области.Специальная экспозиция открыта в здании Новой Третьяковки и будет работать в течение месяца параллельно с выставкой Василия Поленова. Произведения этого выдающегося пейзажиста вдохновили школьников на создание собственных работ. В течение учебного года на сайте благотворительного проекта МТС «Поколение М» — pokolenie.mts.ru — дети от 11 до 18 лет из всех регионов России, в том числе, из Владимира, бесплатно учились изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи с помощью видеомастер-классов и создавали свои пейзажные работы для участия в большом творческом соревновании. Из тысяч направленных на конкурс изображений специалисты музея выбрали 19 лучших, и в их числе – картина Артема Суханова из Александрова.Призовое место в проекте Артему принесла работа, где он изобразил природу родного города, его вдохновили на создание пейзажа старые улочки и дома родного города. Свой осенний пейзаж начинающий художник исполнил акварелью. А победа в «Поколении М» и выставка в Третьяковке для Артема стала подтверждением его таланта.- Я отправил свою работу на конкурс в феврале и особенно не надеялся на победу, потому что участников много, у всех рисунки сильные. Очень рад, что стал победителем, и жду с нетерпением, когда отправлюсь в Москву на открытие выставки, жду новых впечатлений и знакомств с остальными победителями, – рассказал Артем Суханов перед поездкой в Третьяковскую галерею.Победителями конкурса стали ребята разных возрастов из 16 населенных пунктов России: от столицы до небольших городов. В Третьяковской галерее выставлены картины и воспитанников региональных художественных школ со специальной подготовкой, и детей, которые учились рисунку самостоятельно, что не помешало им оказаться в числе лучших. Артем Суханов из Владимирской области уже несколько лет занимается живописью с преподавателем, окончил художественную школу и сегодня мечтает стать архитектором.«Проект «Поколение М» – платформа для раскрытия и развития талантов подрастающего поколения. С помощью современных технологий, нестандартных инструментов мы ищем одаренных ребят и даем им онлайн-возможности проявить себя на общероссийском уровне, получить новые знания, которые могут стать для них трамплином в большой творческой карьере. Для нас важно, чтобы дети и подростки из Владимира и области получали эти возможности для развития талантов, независимо от того, где они живут: в городе или сельской местности. Надеемся, что победа Артема Суханова вдохновит других ребят активно участвовать в конкурсах «Поколения М», – отмечает Владимир Орлов, директор МТС во Владимире.«Уже третий год совместно с МТС мы реализуем благотворительный проект «Поколение М», и наш опыт подтверждает, что цифровые инструменты позволяют не только сделать образовательные программы доступными даже в самых удаленных регионах России, но и вовлечь молодую аудиторию, которая особенно живо реагирует на то, что происходит в сети. Каждый год мы получаем все больший отклик от участников, и видим среди них авторов с высоким потенциалом. Надеемся, что для ребят-победителей проект станет мощным стимулом для дальнейшего развития и поможет в будущем на их творческом пути», — рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.МТС и Третьяковская галерея совместно работают в направлении творческого развития детей и подростков в регионах России в рамках заключенного в 2017 году соглашения о сотрудничестве. Пейзажная экспозиция «Поколения М» стала вторым из реализованным проектов. Первым выставочным проектом стала экспозиция «Авангардист Поколения М», которая была открыта в 2018 году и продемонстрировала работы 20 юных художников России.