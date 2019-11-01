Семеро человек пропали без вести у островов Токто (Такэсима) в Японском море. Они находились на борту потерпевшего крушение южнокорейского противопожарного вертолета EC225, произведенного компанией Airbus. В поисково-спасательной операции участвуют несколько десятков морских судов и вертолетов.

Семеро человек пропали без вести у островов Токто (Такэсима) в Японском море. Они находились на борту потерпевшего крушение южнокорейского противопожарного вертолета EC225, произведенного компанией Airbus. В поисково-спасательной операции участвуют несколько десятков морских судов и вертолетов.Немедленно провести проверку исправности всех вертолетов этой модели распорядился президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, сообщает ТАСС. До окончания проверки на использование вертолетов наложено табу.Острова Токто, у которых упал вертолет, это предмет спора между Токио и Сеулом. Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южная Корея, как и КНДР, заявляют, что этот крошечный архипелаг всегда входил в состав корейского государства.