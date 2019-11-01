В результате аварии собралась пробка

Утром 1 октября в Юрьевце произошло столкновение грузовой машины и ВАЗ «2115». В результате аварии собралась пробка.По предварительным данным, ВАЗ собирался поворачивать к Центру профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области, тогда как, ехавший сзади грузовик не увидел его и врезался сзади на полном ходу.На место немедленно выехали сотрудники ГИБДД и «скорая» помощь. Очевидцы сообщают, что водитель легковушки получил несколько травм. Обстоятельства происшествия выясняются.