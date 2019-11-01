Супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин опубликовал на своей странице в социальной сети Инстаграм снимок жены. Продюсер сообщил, что исполнительница активно готовится к предстоящему выступлению.

Супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин опубликовал на своей странице в социальной сети Инстаграм снимок жены. Продюсер сообщил, что исполнительница активно готовится к предстоящему выступлению.На фото знаменитая вокалистка позирует в черном атласном платье-бандо, на бюсте которого прицеплено что-то отдаленно напоминающее бант. Стилисты нарастили звезде длинные волосы, накрутили их в локоны, а челку закололи наверх."Как вам такой образ на новую афишу @valeriya?", – поинтересовался у фолловеров супруг Валерии.Мнения подписчиков разделились. По мнению первых, это амплуа совсем не красит певицу. Более того, многие отметили, что в таком виде жена Пригожина выглядит значительно старше своего возраста. "Будто дама постбальзаковского возраста...", "Как-то наигранно", "Прическа не очень", "Постарела немного...", "Только, пожалуйста, не обижайтесь! Хотелось бы чего-то нового", – высказывались критики.31 Окт 2019 в 9:28 PDT"Не впечатлил, есть образы более чем интересные", – отметил пользователь Сети.Тем временем, другая часть аудитории, наоборот, не переставая, расхваливала артистку. "Отличная👍🏻👏🏻", "Очень достойно👍", "Образ, как всегда, прекрасен🔥", "Шедевр❤️", "Молодеет 💓💓💓💓 Благодаря вам, Иосиф🌹🌹🌹 Браво!👏🏻", "Куколка! В хорошем понимании", – не скрывали своего восторга преданные фанаты.