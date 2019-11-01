Главный тренер Ростова Валерий Карпин объяснил, почему на матч 1/8 финала Кубка России против московского Спартака он не выставил основной состав. Также специалист заявил, что доволен своей командой.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объяснил, почему на матч 1/8 финала Кубка России против московского "Спартака" он не выставил основной состав. Также специалист заявил, что доволен своей командой."Если бы для нас вылет из Кубка был ударом, играл бы другой состав. Доволен, что особых травм нет. Думаю, к "Краснодару" многие игроки будут свежими", – цитирует Карпина Чемпионат.com.Наставник ростовчан объяснил, что вынужден проводить ротацию состава, чтобы успешно выступить в чемпионате России. "Абсолютно не жалею, что Байрамян и Шомуродов не вышли в старте. Доволен командой, футболистами", – добавил специалист главный тренер "Ростова".Напомним, что команда Валерия Карпина в Москве уступила столичному "Спартаку" со счетом 1:2 и выбыла из Кубка России на стадии 1/8 финала.