Верховный суд Израиля приостановил экстрадицию гражданина РФ Алексея Буркова в Соединенные Штаты Америки.

Верховный суд Израиля приостановил экстрадицию гражданина РФ Алексея Буркова в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает издание Jerusalem Post.Как уточняется, Высший суд справедливости выпустил временный запрет против экстрадиции хакера Алексея Буркова. В четверг, 31 октября, семья израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России и рассчитывающей на ее обмен на Буркова, подала петицию против экстрадиции в Высший суд справедливости.В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Алексея Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу Соединенных Штатов. Его обвинили в преступлениях в компьютерной сфере. Вопрос об экстрадиции россиянина рассматривался в закрытом режиме в окружном суде Иерусалима.11 октября текущего года Химкинский суд приговорил 26-летнюю гражданку Израиля Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за хранение и контрабанду наркотиков. Израильтянка была задержана в транзитной зоне аэропорта Шереметьево 9 апреля этого года на пути из Дели в Тель-Авив. В сумки девушки обнаружили 9,6 грамма гашиша, напоминает РИА Новости.30 октября вечером министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции гражданина РФ Алексея Буркова в Соединенные Штаты. Как рассказали в министерстве юстиции, данное решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом правовых и политических факторов.