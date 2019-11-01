Верховный суд России 1 ноября ликвидировал движение Льва Пономарева За права человека, признанное в РФ иностранным агентом. Таким образом суд удовлетворил иск Министерства юстиции, в котором отмечалось, что движение неоднократно нарушало закон и привлекалось к административной ответственности.

Верховный суд России 1 ноября ликвидировал движение Льва Пономарева "За права человека", признанное в РФ иностранным агентом.Таким образом суд удовлетворил иск Министерства юстиции, в котором отмечалось, что движение неоднократно нарушало закон и привлекалось к административной ответственности, передает РИА Новости.Лев Пономарев, со своей стороны, ранее заявлял, что Минюст "во многом не прав", и его движение намерено оспорить требования к нему.Он также отметил, что сейчас идет параллельно "очень много судов", и процесс в Верховном суде – не единственный.Движение "За права человека" было создано в 1997 году. Оно включает в себя несколько десятков региональных и местных правозащитных организаций, а своей целью считает "становление правового государства и развитие гражданского общества в России".