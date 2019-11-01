Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов. Новая дорога будет полностью готова к 2027 году. Новой трассе присвоят индекс М-12.

Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов​​​.На пресс-конференции он рассказал, принципиальное решение по строительству трассы Москва-Казань принято главой правительства России Дмитрием Медведевым, есть резолюция.Дорога будет строиться в четыре этапа. Первый – от Москвы до Владимира, второй участок – Канаш – Шали (южный обход Казани), третий – от Владимира до Арзамаса. На четвертом этапе будут соединяться участки от Арзамаса до Канаша. Новая дорога будет полностью готова к 2027 году. Такое поэтапное строительство связано с необходимостью приведения действующей трассы М-7 в нормативное состояние.Новой трассе присвоят индекс М-12, сообщает ТАСС. Также будет объявлен конкурс на ее название. По мнению Акимова, "ЕЗК ("Европа — Западный Китай") звучит не очень хорошо, название должно быть красивым, например, "Восток", "Евразия", "Казань", или "Россия".Ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих сообщил, что ведомство в этом году подготовит документацию планировки территорий для строительства новой дороги.