Результаты ДНК-анализа подтверждают, что в ходе американской спецоперации был ликвидирован именно главарь группировки Исламское государство (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади, сообщает Пентагон. Ранее ведомство обнародовало первые кадры и видео операции.

Результаты ДНК-анализа подтверждают, что в ходе американской спецоперации был ликвидирован именно главарь группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади, сообщает Пентагон. Ранее ведомство обнародовало первые кадры и видео операции.Аль-Багдади был приоритетной целью Центрального командования США — Пентагон впервые проводит что-то подобное. И хотя брифинг продолжался недолго (чуть больше 20 минут), деталей генерал Маккензи раскрыл достаточно много."Здесь мы видим объект атаки, убежище, где прятался аль-Багдади. Изолированное убежище в провинции Идлиб на северо-западе Сирии неподалеку от турецкой границы. Это область, где мы обычно не проводим операций, вертолеты летели туда час от нашей базы в Сирии", — сообщает Кеннет Маккензи, руководитель Центрального командования вооруженных сил США.Затем демонстрируются кадры операции — их немного, всего три ролика. В первом вооруженные люди с земли открывают огонь по вертолетам и уничтожаются ответным огнем. Второй — это начало штурма, видно, как американский спецназ приближается к стенам убежища главаря террористов. В третьем ролике кадры взрыва, который стер здание с лица земли. Как разъяснил генерал, это сделали, чтобы место ликвидации аль-Багдади не стало объектом паломничества. Кадров того, что происходило внутри, или нет, или они засекречены."После сбора образцов для формального анализа ДНК останки аль-Багдади были захоронены в море в течение 24 часов после его смерти", — сообщил Кеннет Маккензи, руководитель Центрального командования вооруженных сил США.В Пентагоне утверждают, что анализ этих образцов уже проведен, причем он якобы с абсолютной точностью подтверждает факт уничтожения аль-Багдади. Как выражаются американские военные, вероятность того, что это останки не аль-Багдади, составляет один к 104 септиллионам (число с 24 нулями).Но вот что интересно: документов, которые подтвердили бы все эти утверждения, генерал никому не показал. Здесь, видимо, предлагается поверить на слово. Зато Маккензи сообщил подробности о собаке, которая принимала участие в миссии. Сказал, что она последовала за аль-Багдади в подземный туннель, террорист подорвал себя вместе с двумя маленькими детьми, в результате замкнуло кабели, проходившие по потолку помещения, поэтому животное получило удар током.Этот пес — бельгийская овчарка по кличке Конан — позже невольно стал причиной неловкой ситуации, в которую попал американский президент.Издание Daily Wire опубликовало такой коллаж: Трамп вешает медаль на грудь псу. Картинку сопроводило просьбой обязательно наградить животное. Трамп поделился фотографией у себя в Twitter, подписав ее "американский герой". Пресса в США, не разобравшись, обвинила Трампа в фальсификации и неуважении к ветеранами. Газета The New York Times нашла того человека, который был на оригинальном снимке. Джеймс Макклауэн, ветеран войны во Вьетнаме, на просьбу прокомментировать ситуацию сообщил, что не видит проблемы.Daily Wire, из-за которой и началось это обсуждение, опубликовало новый ироничный твит: тот же пес, но уже за трибуной в Белом доме, и подпись — "Интересно, этим The New York Times тоже заинтересуется?"Сам Дональд Трамп, увидев такой живой интерес к теме, поспешил внести ясность. Написал, что благодарен Daily Wire за очень милый коллаж, и пообещал, что в Белый дом прибудет и "настоящая" версия Конана. Произойдет это на следующей неделе, когда собаку привезут в США с Ближнего Востока.