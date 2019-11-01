Это тридцать тестовых заданий о народах, проживающих в России. Двадцать из них - это федеральная часть , десять - вопросы, относящиеся к Владимирской области.

Владимир сегодня принял участие в Международной акции "Большой этнографический диктант-2019". Она проходит в 85 регионах нашей многонациональной страны. Организаторы - Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской республики. Впервые площадкой стали Палаты Владимиро-Суздальский музея-заповедника.Ольга Сорокина, заведующая Центром музейной педагогики Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Так совпало, что у нас открылась очень интересная площадка в этом году. Диктант проводится на этнографической выставке "Древо жизни". Выставка из собрания, фондов ВСМЗ позволяет совершить путешествие по всей нашей многонациональной стране, познакомиться с национальными костюмом различных народов."Этнографический диктант проводится 4 раз. Владимирцы с энтузиазмом поддержали акцию: в регионе около ста различных национальностей. А диктант решили написать более двух с половиной тысяч жителей области. В тесте - 30 вопросов. По словам организаторов, участие в диктанте способствует просветительству, помогает узнать новое о людях, живущих рядом. 10 ноября на сайте Федерального агентства по делам национальностей будут размещены правильные ответы. А результаты диктанта там же опубликуют 12 декабря . По словам участников акции, а это студенты, общественные деятели, чиновники вопросы очень интересные. Включали и владимирскую историю. Например, о генералиссимусе Александре Суворове и святых муромских Петре и Февронье.Надежда Баранова, участница диктанта , студентка РАНХиГС: "Несложные, больше на знания. Какие-то моменты были непонятные, какие-то весёлые. Допустим про еду национальную... Там было представлено несколько во видов выпечки и надо было сопоставить с разными национальностями. Начиная с татарской, заканчивая русской."