Женская сборная по баскетболу ВлГУ Владимирские львицы проводит первые домашние игры в дивизионе Суперлига Ассоциации студенческого баскетбола.

Женская сборная по баскетболу ВлГУ "Владимирские львицы" проводит первые домашние игры в дивизионе "Суперлига" Ассоциации студенческого баскетбола.Участие в турнире такого уровня - уже победа для единственной во Владимирской области женской баскетбольной команды. В этом году наши девчонки впервые прошли в студенческую "Суперлигу". В первой игре этого сезона "Владимирские львицы" победили команду "Сирены" из петербургского университета физкультуры и спорта имени Лесгафта. Их нынешние соперницы с Кубани в "Суперлиге" играют давно и успешно. Поэтому в борьбе с ними "Владимирским львицам" предстоял жесточайший экзамен. "Львицы" выдержали его с честью, победив именитых соперниц со счетом 58 - 40.Игры студенческой "Суперлиги" начались в октябре и продолжатся до марта. Команды-участницы напрямую выходят во Всероссийский плей-офф студенческого баскетбольного чемпионата "Лига Белова". Места, которые займут команды, будут учитываться при формировании его турнирной сетки.Александр Власов, старший тренер команды ВлГУ "Владимирские львицы": «Для нас этот сезон - это "проба пера" среди лучших баскетболисток студенческого баскетбола. Сегодняшняя игра - с хорошим соперником, который старожил этого дивизиона. Они были призерами в прошлом году. И это серьезный экзамен, тем более - на нашей площадке. Поэтому, волнение, все, - сказывается».Михаил Язынин