Ветеран Великой Отечественной войны, полковник милиции в запасе Анатолий Васильевич Гаврилов отметил 95-летие.

30 октября ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру 6 орденов "Боевого Красного Знамени", почетному ветерану органов внутренних дел Владимирской области полковнику милиции в запасе Анатолию Васильевичу Гаврилову исполнилось 95 лет.Анатолий Васильевич Гаврилов родился в деревне Палково Вязниковского района. В сентябре 1942 года в возрасте 18 лет был призван в ряды Советской армии. Прошел боевой путь в составе 91-ой Гвардейской дивизии 39-й армии, Калининского, 1-ого Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов в должности командира минометного взвода. Освобождал Великие Луки, Смоленскую землю, Белоруссию, Литву, штурмовал Кенигсберг.Награжден шестью боевыми орденами "Боевого Красного Знамени", двумя орденами Отечественной войны 1 степени, орденом Отечественной войны 2 степени, двумя орденами Красной Звезды и множеством медалей.После войны работал следователем в Александровском РОВД, заместителем начальника Струнинского РОВД, заместителем начальника Ковровского и Киржачского РОВД. Получил образование в Высшей школе МВД, которую закончил в 1969 году. В ноябре 1972 года был назначен начальником следственного отделения Петушинского РОВД с присвоением звания подполковника милиции. В июне 1976 года по достижению предельной выслуги лет уволился из органов милиции.На торжественное собрание в Петушинский район, где проживает ветеран, прибыли начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин, руководители служб и подразделений регионального УМВД, коллеги Анатолия Васильевича, а также начальники территориальных подразделений, в которых в своё время служил ветеран.Тожественное чествование юбиляра состоялось в Доме культуры города Петушки. Открыла вечер знаменная группа регионального Управления МВД России.Начальник УМВД России по Владимирской области Василий Кукушкин, поздравляя ветерана, отметил невероятную стойкость духа офицера и особую значимость его для всего региона. Генерал-майор полиции пожелал юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручил подарок – новый парадный китель, сшитый специально для Анатолия Васильевича.Много теплых слова адресовали Анатолию Васильевичу генерал-майор милиции в отставке Юрий Сергеевич Астахов и председатель совета ветеранов ОВД Владимирской области Борис Пелевин.Искреннее восхищение жизненным подвигом юбиляра прозвучало в поздравлениях Главы Администрации Петушинского района Сергея Великоцкого и представителей различных организаций района.О прошлой жизни, о событиях, навсегда оставивших след в памяти и сегодняшних буднях ветерана, рассказал специально подготовленный к юбилею фильм.В честь виновника торжества сотрудники культурного центра регионального УМВД вместе с творческими коллективами из нескольких районов области подготовили праздничный концерт.В этот вечер со сцены прозвучали песни военных лет, написанные, в том числе, земляком юбиляра, поэтом Фатьяновым, творчество которого знает и любит Анатолий Васильевич.Несмотря на почтенный возраст, ветеран остается молод душой. В свои 95 полковник милиции в отставке пишет картины, проводит масштабную патриотическую работу со школьниками и студентами. А ещё он пишет стихи. Перу ветерана принадлежит не один стихотворный сборник, а его книга «Я сын земли Владимирской» известна уже за пределами области.Принимая поздравления, Анатолий Васильевич, пообещал, что непременно встретит ближайшую круглую дату в таком же добром здравии.