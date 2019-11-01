Поддержим нашего земляка! Голосование проходит на сайте издания "Комсомольская правда".

1 ноября стартовал финальный этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2019». За звание лучшего в этом году борются более ___ участковых уполномоченных полиции со всех уголков страны. Владимирскую область представляет учеастковый уполномоченный полиции ОП №3 УМВД России по городу Владимиру капитан полиции Артем Хрисанфов.Онлайн-голосование за самого народного участкового открыто на портале информационного партнера конкурса - издательского дома "Комсомольская правда". Голосование продлится до 10 ноября включительно. Торжественная церемония награждения состоится в канун профессионального праздника - Дня участкового уполномоченного полиции.Уважаемые жители Владимирской области!Давайте все вместе поддержим нашего земляка Артема Хрисанфома на финальном этапе конкурса, ещё раз доказав, что представитель владимирской земли достоин почетного звания "Народный участковый"!