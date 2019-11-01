Поддержим нашего земляка! Голосование проходит на сайте издания "Комсомольская правда".
1 ноября стартовал финальный этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2019». За звание лучшего в этом году борются более ___ участковых уполномоченных полиции со всех уголков страны. Владимирскую область представляет учеастковый уполномоченный полиции ОП №3 УМВД России по городу Владимиру капитан полиции Артем Хрисанфов.
Онлайн-голосование за самого народного участкового открыто на портале информационного партнера конкурса - издательского дома "Комсомольская правда". Голосование продлится до 10 ноября включительно. Торжественная церемония награждения состоится в канун профессионального праздника - Дня участкового уполномоченного полиции.
Уважаемые жители Владимирской области!
Давайте все вместе поддержим нашего земляка Артема Хрисанфома на финальном этапе конкурса, ещё раз доказав, что представитель владимирской земли достоин почетного звания "Народный участковый"!