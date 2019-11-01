Конкурс продлится до 10 ноября

1 ноября стартовый финальный этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый – 2019». Владимирскую область на нём представляет участковый уполномоченный полиции ОП №3 УМВД России по городу Владимиру капитан полиции Артём Хрисанфов.Всего в конкурсе примут участие более 100 участковых со всей страны. можно на сайте «Комсомольской правды». Голосование продлится до 10 ноября. Торжественное награждение победителей пройдёт в День участкового уполномоченного полиции.«Давайте все вместе поддержим нашего земляка Артема Хрисанфома на финальном этапе конкурса, ещё раз доказав, что представитель владимирской земли достоин почетного звания «Народный участковый»!», - обращаются в УМВД России по Владимирской области.