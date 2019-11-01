Во Владимире главы городов Золотого кольца провели встречу в закрытом режиме.

Открыты для туристов. Во Владимире главы городов "Золотого кольца" провели встречу в закрытом режиме. В "Золотое кольцо" входят 9 городов, включая Владимир и Суздаль. Встреча прошла в Центре культуры и искусства на Соборной. Мэры обсудили вопросы бюджета и туризма. Чтобы сделать путешествие по "Золотому кольцу" удобнее, планируется создать единую карту событий. Туда будут размещать всю полезную информацию об экскурсиях, спектаклях и праздниках. Главы обменялись уже имеющимися наработками и достижениями. О Владимире - рассказал сити-менеджер Андрей Шохин.Андрей Шохин, глава администрации Владимира: «По туристическому потоку их становится больше, особенно внутренний туризм, детский туризм. Мы сейчас прикладываем все силы для того, чтобы туристы оставались здесь. Развиваем и гостиничный бизнес».