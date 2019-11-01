ДТП произошло утром в мкр. Юрьевец.

Как сообщают очевидцев на ДТП произошло утром в мкр. Юрьевец. По предварительным данным, манипулятор ехал по своей полосе, в то время как ВАЗ решил перестроиться в полосу перед ним. В результате неудачного маневра легковушки, произошло столкновение. Грузовик смял практически всю заднюю ВАЗа в гармошку.На место уже прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Информация о пострадавших и причинах аварии уточняются.Будьте аккуратны на дорогах!Фото Подслушано Автомобилистов Владимир