Цель международного фестиваля музыкального и театрального искусства - укрепление образовательных связей между российскими и иностранными школьниками и студентами.

Цель международного фестиваля музыкального и театрального искусства - укрепление образовательных связей между российскими и иностранными школьниками и студентами. В этом году жюри - интернациональное. В его составе - специалисты из России, Китая и Хорватии.Гонар Кончар, председатель жюри, профессор Загребской Академии музыки: "Что самое важное - уровень очень высокий. Международной категории уровень. Здесь, во Владимире, университет сильный, много студентов. И этот институт музыкальный сделал что-то индивидуальное и специальное для всего города."На фестиваль приехали более 160 участников : от учащихся детских школ искусств до преподавателей вузов. Главные номинации: театральное искусство, инструментальное исполнительство, работа аккомпанемента, хор, сольное выступление. Отдельно оценивали педагогическое мастерство - на открытом уроке учителя показали , как организовать музыкальную работу с детьми. Конкурсанты исполнили по два музыкальных произведения в разных стилях и жанрах. Важно не просто показать своё вокальное мастерство, но и проявить артистичность. Большое внимание жюри уделило соответствию репертуара возрасту участника. Гран-при получил коллектив института искусств и художественного образования ВлГУ "Форманта".Артем Гниденко, студент 4 курса института искусств и художественного образования ВлГу: "Это наш первый совместный конкурс, и, я надеюсь, не последний. Готовились мы достаточное количество времени, около месяца, ежедневно. Готовились усердно, встречались, находили время, что тоже непросто: у каждого из нас есть какая-то занятость, кто-то студент, кто-то преподаватель - пары. Но мы справились! Вот - подтверждение нашей работы."