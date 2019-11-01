По предварительным данным, за осень он совершил уже 3 поджога

Во владимирских соцсетях появилось видео со скрытых камер на улице Безыменского, на котором неизвестный ночью поджигает автомобиль. По словам жителей улицы, это не первый и не последний его поджог.Случай произошёл ещё 27 сентября, однако видео появилось только сейчас. На нём видно, как мужчина в чёрной одежде и капюшоне стремительно подходит к одной из припаркованных во дворе машин. Спустя несколько минут она вспыхивает, а он убегает в другую сторону. Всего за осень, по словам потерпевших, мужчина поджёг уже 3 автомобиля.Сейчас его разыскивает полиция, в случае, если вы обладаете какой-либо информацией, или узнали кого-то на кадрах видео, просьба – обратиться в УМВД России по Владимирской области.