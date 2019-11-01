Теперь он должен будет вернуть стоимость мебели, неустойку, штраф и оплатить моральный ущерб покупателю

Жительница Владимира приобрела мебель на сумму 90 тыс. рублей у ИП Медведева А.А., по договору мебель ей должны были доставить в течение 35 дней. Но срок прошел, мебель продавец не привез, сроки доставки постоянно переносил. На письменную претензию вернуть деньги не прореагировал. Специалисты Управления Роспотребнадзора обратились в суд с иском о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.Изучив материалы дела, судья Ленинского районного суда г. Владимира решил взыскать с индивидуального предпринимателя денежные средства в сумме 90 тыс. руб., неустойку в размере 40 тыс. руб., компенсацию морального вреда в сумме 1 тыс. руб., штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в сумме 65 тыс. руб., всего в сумме 196 тыс. 500 руб.,